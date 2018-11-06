На Кубани полицейский выследил и схватил циркового енота-курокрада

Жительница одного из сел Курганинского района Краснодарского края стала находить на своем участке растерзанных кур, передает телеканал "360". На место прибыл участковый уполномоченный.
По характеру повреждений птиц он предположил, что за нападениями стоит хищник. По следам животного участковый добрался до чердака домовладения, где обнаружил енота. Он схватил "злоумышленника" и поместил в клетку.
Полицейский выяснил, что енот сбежал из передвижного цирка, уехавшего из этих мест несколькими днями ранее. Связавшись с администрацией, он передал животное законному владельцу. Работники цирка возместили женщине материальный ущерб за убитых кур.
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