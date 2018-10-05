Под Волгоградом пенсионер устроил дома наркопритон

Сотрудники полиции в Волгоградской области 61-летнего мужчину по подозрению в организации наркопритона. По версии правоохранителей, сельский житель превратил свой дом в настоящий "приют для любителей запрещенных веществ".
Полицейские обыскали квартиру подозреваемого и обнаружили в доме несколько емкостей с подозрительным содержимым. Эксперты установили, что в них находился опий. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, передает novostivolgograda.ru.
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