У пенсионерки из Тобольска выманили 200 тысяч рублей

Правоохранители Тобольска разыскивают мошенника, который обманул пенсионерку на 200 тысяч рублей. Подозреваемый представился заведующим отделением областной больницы.
Неизвестный позвонил потерпевшей на телефон и сообщил, что врачи диагностировали у нее опасное инфекционное заболевание. В итоге пенсионерка перечислила злоумышленнику 200 тысяч рублей якобы для покупки специальных импортных препаратов. В данный момент полиция проводит проверку, передает nashgorod.ru.
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