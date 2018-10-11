Мать утонувшей 5-месячной девочки отправили в колонию

В Омске оспорили приговор в отношении 25-летней женщины, по неосторожности которой погибла 5-месячная девочка. Сначала матери назначили наказание в виде 1 года и 4 месяцев исправительных работ, однако обвинению удалось добиться ужесточения и омичку отправили на 10 месяцев в исправительную колонию общего режима, пишет gorod55.ru.
Трагедия произошла 22 апреля 2018 года. Во время купания малышки мать, приняв сильнодействующие вещества, уснула, не перекрыв подачу воды из крана. В результате, 5-месячная девочка захлебнулась.
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