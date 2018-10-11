В Петербурге эвакуировали Морской вокзал

Здание Морского вокзала в Санкт-Петербурге было оцеплено из-за обнаруженного на его территории подозрительного предмета, передает НСН. Из-за эвакуации паром Princess Anastasia из Хельсинки с 900 пассажирами на борту в течение полутора часов не мог причалить.
Специалисты завершили проверку здания. Подробности произошедшего устанавливаются.
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