При пожаре под Ростовом погиб человек

В частном домовладении на улице Кирова в хуторе Островского Аксайского района Ростовской области загорелась летняя кухня, передает портал rostovgazeta.ru. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В ликвидации возгорания принимали участие шесть человек и две единицы техники. Огонь потушили за полчаса. В результате произошедшего один человек погиб.
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