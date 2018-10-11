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Регионы

Приемная мать сломала ребенку ногу из-за домашнего задания

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Жительница города Заринска в Алтайском крае сломала ногу приемному сыну, передает телеканал "360". Поводом для расправы над девятилетним ребенком стало то, что он не смог сделать домашнее задание за 20 минут.

Школьника доставили в больницу. В ходе осмотра у него были обнаружены другие травмы. Специалисты полагают, что мачеха избивала несчастного систематически.

11 октября 2018, 08:58

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