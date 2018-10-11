У Курильских островов произошло землетрясение

В 11:16 (03:16 мск) 11 октября в 150 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7, передает RT. Жители Северо-Курильска на острове Парамушир ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.
В отдельных районах Петропавловска-Камчатского на верхних этажах зданий землетрясение ощущалось в один-два балла. В результате произошедшего жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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