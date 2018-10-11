В Красноярске мужчина избил и ограбил маленького мальчика

Камера наблюдения, установленная в подъезде жилого дома в Красноярске, сняла ограбление ребенка. На записи видно, как мальчик заходит в здание вместе со взрослым мужчиной, который набрасывается на него, сильно бьет, отбирает телефон и убегает.
Нападение произошло днем 9 октября. Пострадавшему девять лет, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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