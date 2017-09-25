Под Тулой собака покусала девочке лицо

В Тульской области правоохранители проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка. Животное набросилось на девочку и искусало ей лицо.
Пострадавшая с рваными ранами была доставлена в больницу. По некоторым данным, девочка случайно наступила на лапу собаке, из-за чего животно и набросилось на нее, передает "Интерфакс".
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