Под Тулой собака покусала девочке лицо

В Тульской области правоохранители проводят проверку по факту нападения собаки на ребенка. Животное набросилось на девочку и искусало ей лицо.

Пострадавшая с рваными ранами была доставлена в больницу. По некоторым данным, девочка случайно наступила на лапу собаке, из-за чего животно и набросилось на нее, передает "Интерфакс".