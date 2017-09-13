Семиклассник умер на уроке физкультуры

В городе Ачинске Красноярского края во время урока скончался 13-летний школьник. Как рассказали в Следственном комитете, трагедия произошла на физкультуре, передает РИА Новости.

Находясь на спортивной площадке, подросток выполнял упражнения, вскоре ему стало плохо, и он упал без сознания. Медицинские работники школы и сотрудники больницы пытались спасти семиклассника, однако он умер.

Установлено, что у подростка были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Он был частично ограничен в физической нагрузке. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.