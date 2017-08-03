В огненном ДТП в Карелии погибли четыре человека

На дорогеСегежа – Кола-748 километр в Карелии столкнулись легковушка и автопоезд Scania, передает сайт НТВ.Ru. Сразу после столкновения машины загорелись. Водитель грузовика успел покинуть транспортное средство и не пострадал. Водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте. Обстоятельство произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.