Лайнер Москва – Сеул совершил экстренную посадку

Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Пилот лайнера решился на приземление после того, как ребенку на борту стало плохо.

"У девочки 2013 года рождения резко поднялась температура. Самолет благополучно приземлился. Медики приняли решение о госпитализации девочки с мамой" – сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте. Самолет отправился дальше по маршруту после дозаправки, передает Ura.ru.

