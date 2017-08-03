Лайнер Москва – Сеул совершил экстренную посадку

Самолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Пилот лайнера решился на приземление после того, как ребенку на борту стало плохо.
"У девочки 2013 года рождения резко поднялась температура. Самолет благополучно приземлился. Медики приняли решение о госпитализации девочки с мамой" – сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте. Самолет отправился дальше по маршруту после дозаправки, передает Ura.ru.
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