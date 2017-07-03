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Пьяные взрослые довели до смерти детей на лодке под Челябинском

Фото: 74.mchs.gov.ru
Чиновники назвали основные причины трагедии в Челябинской области на озере Максимка, в результате которой погибли трое мужчин и четверо детей. По их мнению, лодка перевернулась из-за грубейшей халатности взрослых.
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Заместитель начальника Центра ГИМС регионального управления МЧС России Сергей Калмаков заявил, что все инциденты на воде происходят из-за игнорирования взрослыми людьми требований безопасности, передают "Аргументы и факты". По его словам, основной причиной подобных трагедий, как правило, становится отсутствие или неиспользование спасательных жилетов.

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"Причина этой трагедии – в безрассудстве, самоуверенности и халатности взрослых людей", – поддержала его уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. "Кто принял такое решение и почему здравый смысл не появился ни у одного из участвовавших взрослых – навсегда будет для нас тайной. Но никто не имел права ставить под угрозу жизнь четверых малышей", – с укором отметила она.

Напомним, что в качестве ключевой причины трагедии рассматривается состояние алкогольного опьянения взрослых, решивших прокатить детей на плавательном средстве. "Купаться они не купались, только катались на лодке, мужчины были пьяны, они сидели на берегу и выпивали", – цитирует РБК источник в администрации Чесменского муниципального района.

Сергей Калмаков добавил, что перевернувшаяся лодка не была зарегистрирована в территориальном отделе ГИМС. "Специалисты провели бы обязательный осмотр судна, выяснили его исправность и возможность использования на воде", – пояснил госинспектор.

В свою очередь, Ирина Буторина обратилась с просьбой к родителям и "неравнодушным гражданам". "Давайте не будем забывать о правилах поведения на водоемах, в лесу и в других местах, которые потенциально могут стать источником опасности", – заключила она.

Ранее стало известно, что незадолго до смерти дети вместе с родителями отмечали школьный выпускной одной из девочек. "После праздника дома взрослые решили прокатить детей по озеру. На водоеме кроме них никого не было", – рассказал прокурор Чесменского района Дмитрий Киселев.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля 2017 года в Чесменском районе Челябинской области. Всего в результате трагедии погибли трое мужчин, а также десятилетняя девочка и мальчики двух, восьми и 15 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Автор: Константин Улюкаев3 июля 2017, 16:42

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