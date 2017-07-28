В Крыму возобновлена подача электричества

На Крымском полуострове полностью восстановили электроснабжение после блэкаута. О результатах ремонтных работ отчитался бывший вице-премьер республики Михаил Шеремет.
"Энергоцепь собрали. Энергетическая составляющая работает в полном объеме", – цитирует его РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения стала аномально высокая температура воздуха, передает "Газета.ru".
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