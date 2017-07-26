Расследование бойни под Тверью завершено

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении Сергея Егорова, убившего девять человек под Тверью, передает Lenta.ru. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого начнется судебный процесс.
Напомним, что 3 июня в поселке Редкино Тверской области произошло массовое убийство. По версии следствия, на фоне бытового конфликта Егоров расстрелял компанию отдыхающих. Свою вину мужчина признал.
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