Расследование бойни под Тверью завершено

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении Сергея Егорова, убившего девять человек под Тверью, передает Lenta.ru. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого начнется судебный процесс.

Напомним, что 3 июня в поселке Редкино Тверской области произошло массовое убийство. По версии следствия, на фоне бытового конфликта Егоров расстрелял компанию отдыхающих. Свою вину мужчина признал.