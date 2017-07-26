В Екатеринбурге на парковке сгорели три машины

Ранним утром 26 июля на улице Соболева в Екатеринбурге сгорели три машины, передает URA.RU. По словам очевидцев, воспламенению Skoda Rapid предшествовали несколько хлопков. Вскоре огонь перекинулся на ВАЗ-2114 и Ford Fiesta. Повреждения получили несколько автомобилей, припаркованных неподалеку.
Пожарные ликвидировали огонь в течение трех минут. Выяснить причину пожара на стоянке помогут записи с камер наружного наблюдения.
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