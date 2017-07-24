Под Екатеринбургом молния убила пятилетнего мальчика

Под городом Первоуральском Свердловской области от удара молнии погиб пятилетний мальчик, собиравший грибы с двумя родственниками, передает Life.ru. Когда началась гроза, взрослые решили укрыться в пролеске, и в этот момент разряд атмосферного электричества ударил по ребенку.

Врачи не смогли спасти малыша. Для уточнения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Делом заинтересовался региональный Следственный комитет.