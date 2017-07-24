Помор застрелил товарища при обсуждении финансовых вопросов

В деревне Сметанино Архангельской области был задержан 42-летний местный житель, который обвиняется в убийстве своего 38-летнего товарища, передает Flashnord. Мужчина рассказал следствию о произошедшем 22 июля. Они с приятелем выпивали и обсуждали, как поделят деньги, которые заработают за разбор и распил деревянного дома. Решение финансовых вопросов переросло в ссору, и мужчина выстрелил своему оппоненту в живот из ружья. После этого он позвонил фельдшеру, однако раненый скончался на месте.