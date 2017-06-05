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Регионы

В Новгороде обсудили развитие малого и среднего бизнеса

Фото: vk.com/vnovgorodevelikom
Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин в понедельник, 5 июня, приехал в Новгородскую область. Он обсудил развитие малого и среднего бизнеса с временно исполняющим обязанности главы региона Андреем Никитиным и представителями местного правительства.
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В рамках визита Орешкин вместе с Никитиным посетили многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) для предпринимателей, а также предприятие "ОКБ-Планета", которое разрабатывает полупроводниковые приборы и электронные модули для Минобороны России. Кроме того, было проведено совещание на тему социально-экономического развития Новгородской области.

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В МФЦ Орешкину рассказали о предоставляемых центром услугах, а также на примере кролиководческой фермы продемонстрировали, как открыть свой бизнес. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин отметил, что бизнес-МФЦ полностью оправдал свою работу как пилотный проект. Впереди их внедрение в других регионах.

Как отметил глава Минэкономразвития, конечной целью мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса является улучшение качества жизни людей. Орешкин выразил уверенность: все инструменты для этого у Новгородской области есть.

Максим Орешкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

"В Новгороде есть очень хороший Фонд поддержки предпринимательства, который будет, как мне рассказывают коллеги, таким единым окном, куда предприниматель может обратиться и понять, по каким инструментам ему двигаться вперед. Этот Фонд должен помочь создать заявку таким образом, чтобы она в итоге прошла и могла работать дальше", – сказал он.

Временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин отметил, что на развитие бизнеса серьезное влияние оказывает наличие или отсутствие необходимой инфраструктуры. По его словам, из малого бизнеса предпринимателям нужно вырастать в средний, а затем и в большой. Как пример такого развития он назвал такие предприятия, как фабрика "Мякиши", "Медовый дом" и другие.

Андрей Никитин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

"Вот такого рода примеры мы будем всячески поощрять. Такие компании, которые готовы расти, мы будем развивать и делать для них все. Это пока единичные примеры, но они должны быть массовыми", – подчеркнул Никитин.

Напомним, ранее на выездной сессии Петербургского международного экономического форума-2017 Андрей Никитин пообещал оказать поддержку малым и средним предпринимателям своего региона и найти возможность раскрыть инвестиционный потенциал области.

"Вы все для нас объект поддержки. Мы будем снимать барьеры. Мы сделаем так, чтобы вся страна гордилась малыми и средними предприятиями, которые родились в Великом Новгороде", – заявил Никитин, обращаясь к предпринимателям. По мнению врио губернатора, малые и средние предприятия Новгорода должны получить кредитно-финансовую поддержку в размере не менее трех миллиардов рублей.

Автор: Иван Поляков5 июня 2017, 18:22

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