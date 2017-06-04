"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине

Бойня под Тверью Двойной теракт в Лондоне Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Воскресенье 4 июня
Лента новостей
12:29
Невеста Тарасова заговорила о беременности
11:31
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
11:13
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне
11:04
Третий теракт за три месяца ужаснул Великобританию
11:00
Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
10:43
Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
10:32
Названа дата "Прямой линии" с Путиным
10:11
"ИГ" устроило серию терактов в сердце Лондона
17:56
В Москве поймали угонщиков Mercedes
17:46
Развратное празднование тачдауна попало на видео
17:43
Самолет ООН разбился в Сомали
16:57
На юго-западе Москвы произошел пожар
16:30
Глюк'оZа получила по лицу
15:57
Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
15:28
Путин вручил премию писателю Гранину
14:35
В аэропорту Киева по запросу Интерпола задержали россиянина
14:23
Сбербанк сообщил о массовых атаках
14:06
У Собчак заподозрили новую беременность
13:46
Красная площадь превратилась в книжную ярмарку
13:23
Зара слегла под капельницу после концерта
12:50
Названа самая востребованная в России профессия
12:19
Крюков с женой покинут Россию
12:02
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
11:35
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
11:23
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
11:04
Дайнеко прячется после угроз
10:40
Воробьев открыл Бузовой глаза на плагиат
10:11
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
10:00
Как хоронили "Кирпича" Сапрыкина
21:56
Неумеющий лежать кот удивил Сеть
21:48
Задержанная Довлатова об инциденте: Меня жестоко наказали
21:24
Польшу избрали членом Совбеза ООН
21:17
В Китае черепаха разбила иномарку (видео)
20:59
На скандалистку Божену Рынскую нашли управу
20:56
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)
20:32
Актера Державина срочно госпитализировали
20:27
У стен Кремля задержали "Сталина"
20:18
Украина "натравила" экстрасенсов на Януковича
20:07
Чем Путин покорил гостей питерского форума
19:44
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
19:25
Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев
19:12
Найден способ полностью избавиться от аллергии
18:59
В Москве у станции метро загорелся автобус (видео)
18:55
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
18:44
Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского
18:37
Ученые побороли самый загадочный тип рака
18:19
Путин прописал таблетки американским истеричкам
18:07
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
18:00
Экипаж МКС вернулся на Землю (видео)
17:50
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
17:38
Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики" (видео)
17:26
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне
17:05
В Москве загорелась воинская часть
17:01
Беркова вышла замуж за Стоянова
16:50
Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции
16:42
Путин пошутил по поводу климатического демарша Трампа
16:40
Офицер-герой спас женщину с ребенком от пьяного соседа
16:39
Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана
16:24
Известный политик ловко унизил Украину
16:15
Володин: Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией
16:06
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
15:52
Детектор лжи для Дмитрия Шепелева
15:49
Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто
15:37
Путин предложил молодежи подумать над образом будущего
15:36
В Москве в перестрелке пострадал миллиардер
15:35
Синоптики объяснили июньский снегопад
15:31
Мощный экстрасенс спасает жизнь звезды "Дома-2"
15:14
Трамп до боли "отрукопожатил" премьера Вьетнама
15:07
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
15:05
Пьяный сибиряк устроил дебош в аэропорту (видео)
15:01
Сын Максаковой и Вороненкова вызвал фурор
14:50
Мажор разбил элитный спорткар на юге Москвы
14:42
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
14:36
Пользователям Windows предлагают "смертельное" обновление
14:31
Российская семья потратила на перелет 1,7 миллиона рублей
14:29
В Перми пранкера приговорили к реальному сроку
14:13
Что случилось с лицом Заворотнюк
14:12
Путин попросил помощи у американцев
14:09
Дом Мэрилин Монро продан за скромные $7,2 млн
14:05
Выборы руководства РАН должны пройти по-новому
14:04
Юлия Михальчик пожаловалась на бывшего мужа
14:01
Дочь "толстенькой" Гагариной ведет себя странно
13:59
К Земле мчится недавно открытая комета
13:41
В крупном ДТП под Москвой пострадал чемпион мира
13:34
Шувалов рассказал о "болезни" Путина
13:27
У Брэда Питта появились новые дети
13:09
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
13:02
У Вячеслава Малафеева нашли подпольное казино
12:59
Чай помогает женщинам бороться с раком
12:48
В московском кафе уборщица избила подполковника
12:44
10 правил здорового образа жизни
12:39
Подробности расстрела обвиняемого в покушении на Путина
12:38
Школьники спасли бабушку от смерти во время урагана
12:36
Якубович стремительно теряет в весе
12:33
Анна Семенович рассказала о беременности
12:31
Кремль о будущем России после 2018 года
12:21
Подросткам грозит пять лет тюрьмы из-за кошачьего туалета
12:08
В Москве ФСБ задержала банду из 18 террористов
12:00
Жир на животе оказался полезным для здоровья
11:57
Соседи пожаловались на Ивана Урганта из-за постоянного шума
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Собчак заподозрили новую беременность
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
Актера Державина срочно госпитализировали
Водонаеву задержали в аэропорту Минска
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Регионы

"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине

Фото: yarregion.ru
Сводный отряд врачей завершает работу в Ярославской области. Мобильные медицинские комплексы Федерального медико-биологического агентства посетили самые отдаленные точки региона. Проект запущен по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова.
прочитано 105 раз

Цель проекта "Мобильная медицина" – сделать обследование качественным и доступным для любого жителя области. Бригады врачей ФМБА посетили 24 отдаленных населенных пункта. Работать начали с села Берендеево Переславского района. Здесь обычно принимают только терапевты, а ближайшие врачи-специалисты – в 20 километрах от населенного пункта.

ПО ТЕМЕ

Ярославль отмечает День города

Больных в России хотят лечить онлайн

Обследование проводилось с использованием мобильных комплексов, оснащенных самым современным оборудованием. Здесь и лаборатория для проведения анализов, и кабинеты флюорографии, и комплексы для маммографических исследований, ЭКГ, УЗИ. Вся эта аппаратура базируется на автомобилях повышенной проходимости. Это важно – ведь в некоторые населенные пункты не так легко проехать.

Фото: yarregion.ru

В составе сводного отряда ФМБА – высококвалифицированные специалисты. В бригаде – кардиолог, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог,  уролог. Детьми занимается  педиатрическая бригада с узкими специалистами – педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, нефролог.

Как рассказал главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России Константин Агапов, выездная поликлиника ранее работала в Тульской области, Крыму. Оказывали врачи бригады медицинскую помощь и пострадавшим во время различных чрезвычайных ситуаций в российских регионах.

Проект "Мобильная медицина" входит в программу главы региона Дмитрия Миронова "Десять точек роста". Она направлена на социально-экономическое развитие в Ярославле и области. Как заявили в ярославском правительстве, по итогам осмотра некоторых пациентов отправят в московские клиники.

Автор: Федор Лопырев4 июня 2017, 13:03

комментарии

Политика

Украина готовится к мгновенному захвату Донбасса
Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
Чем Путин покорил гостей питерского форума

Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин получили европейские паспорта
Невеста Тарасова заговорила о беременности
Глюк'оZа получила по лицу
У Собчак заподозрили новую беременность

Проишествия

Врач из России спас пострадавшую при теракте в Лондоне
Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне

Lifestyle

Актера Державина срочно госпитализировали
Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Политика

Москва отчитала Вашингтон за бессмысленные санкции

С резкой критикой политики США выступил представитель России в ООН
Шоу-бизнес

Водонаеву задержали в аэропорту Минска

Разбирательство длилось порядка 11 часов
Шоу-бизнес

Зара слегла под капельницу после концерта

Певица поняла, что нужно больше отдыхать
Шоу-бизнес

У Собчак заподозрили новую беременность

Необычный снимок удивил пользователей Сети

Гороскоп

Чуриковой посоветовали заняться здоровьем
Крюков с женой покинут Россию
Викторию Боню назвали идеальной любовницей
Гороскоп здоровья на июнь

Фоторепортажи

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
Украина отвергла российских знаменитостей
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики

Спорт

Во время финала ЛЧ из-за взрыва случилась страшная давка (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал

Регионы

Укрывшаяся под одеялом женщина спаслась от тверского стрелка
Названы самые грязные регионы России
Юных хулиганов перевоспитают персональные наставники
В бойне под Тверью погибли девять человек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru