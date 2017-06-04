"Мобильная медицина" прокатилась по Ярославщине

Сводный отряд врачей завершает работу в Ярославской области. Мобильные медицинские комплексы Федерального медико-биологического агентства посетили самые отдаленные точки региона. Проект запущен по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова.

Цель проекта "Мобильная медицина" – сделать обследование качественным и доступным для любого жителя области. Бригады врачей ФМБА посетили 24 отдаленных населенных пункта. Работать начали с села Берендеево Переславского района. Здесь обычно принимают только терапевты, а ближайшие врачи-специалисты – в 20 километрах от населенного пункта.

Обследование проводилось с использованием мобильных комплексов, оснащенных самым современным оборудованием. Здесь и лаборатория для проведения анализов, и кабинеты флюорографии, и комплексы для маммографических исследований, ЭКГ, УЗИ. Вся эта аппаратура базируется на автомобилях повышенной проходимости. Это важно – ведь в некоторые населенные пункты не так легко проехать.

В составе сводного отряда ФМБА – высококвалифицированные специалисты. В бригаде – кардиолог, офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог, уролог. Детьми занимается педиатрическая бригада с узкими специалистами – педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, нефролог.

Как рассказал главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России Константин Агапов, выездная поликлиника ранее работала в Тульской области, Крыму. Оказывали врачи бригады медицинскую помощь и пострадавшим во время различных чрезвычайных ситуаций в российских регионах.

Проект "Мобильная медицина" входит в программу главы региона Дмитрия Миронова "Десять точек роста". Она направлена на социально-экономическое развитие в Ярославле и области. Как заявили в ярославском правительстве, по итогам осмотра некоторых пациентов отправят в московские клиники.