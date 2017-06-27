Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье

Разочаровавшись в жизни, злоумышленница подкралась к спящей матери и ударила ее ножом. После этого она напала на дочерей.

Из поселка Горки в больницу в тяжелом состоянии были доставлены две сестры 11 и двух лет. Как писали Dni.Ru, девочки пострадали от рук матери. В Следственном комитете России по Московской области сообщили подробности происшествия.

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В ночь на 27 июня 31-летняя женщина ударила ножом в грудь спящую 51-летнюю мать, а потом набросилась на дочерей. "Все пострадавшие своевременно доставлены в больницу, где им оказывают помощь", – заверили стражи порядка.

Согласно версии следствия, причиной неадекватного поведения жительницы Горок стал недавний развод. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство трех лиц, в том числе малолетних.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и мотивов преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в Следственном комитете.

