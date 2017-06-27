Женщина напала с ножом на дочерей из-за развода

Из подмосковного поселка Горки в больницу в тяжелом состоянии были доставлены две сестры 11 и двух лет. Врачи зафиксировали у детей колото-резанные раны живота.

Оказалось, что на них напала с ножом мать, передает Life.ru. На такой поступок женщину толкнул развод.