ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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Женщина напала с ножом на дочерей из-за развода

прочитано 702 раза

Из подмосковного поселка Горки в больницу в тяжелом состоянии были доставлены две сестры 11 и двух лет. Врачи зафиксировали у детей колото-резанные раны живота.

Оказалось, что на них напала с ножом мать, передает Life.ru. На такой поступок женщину толкнул развод.

27 июня 2017, 08:02

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