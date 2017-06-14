Житель Подмосковья стрелял по прохожим из окна

В Воскресенском районе Подмосковья 38-летний мужчина открыл огонь по прохожим. Как установили правоохранители, он подошел к окну в квартире сожительницы и сделал несколько выстрелов из гладкоствольного ружья, передает РИА ФАН.

Полицейские незамедлительно прибыли на место ЧП и задержали злоумышленника. От его действий никто не пострадал.