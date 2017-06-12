Петербургские реконструкторы предупредили провокаторов
Как написал Лапардин на странице движения в соцсети, заказные митинги во имя решения чужих интересов не уместны. "Не надо примешивать политическую тематику в праздник, организованный клубами для жителей и гостей города", – заявил он.
Лапардин подчеркнул, что, несмотря на распространяемое в соцсетях мнение о том, что кто-то может использовать наше мероприятие на Марсовом поле для проявления своей политической позиции, этого не будет.
"Администрация Центрального района согласовала на Марсовом поле 12 июня 2017 года план нашего праздника, в который митинги не входят, – заявил он. – Завуалированное послание о необходимости собрать своих сторонников на празднике, проводимой нашей организацией, может привести к тому, что мероприятие может быть сорвано или использовано для провокаций".
Отметим, что ряд общественных деятелей призвали выйти 12 июня на несогласованный антикоррупционный митинг, присоединившись к утвержденному администрацией города фестивалю. По плану на площадке должен пройти "Страйкфест" и фестиваль военных реконструкторов, а также демонстрация военной техники, спортивные соревнования и мастер-классы.
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