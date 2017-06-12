Петербургские реконструкторы предупредили провокаторов

В общественной организации "Красная Звезда", которая 12 июня проводит на Марсовом поле согласованный фестиваль реконструкторов "Герои четырех эпох", призвали сторонников оппозиции не устраивать провокаций. Председатель "Красной Звезды" Алексей Лапардин предостерег их от участия в их мероприятии.

Как написал Лапардин на странице движения в соцсети, заказные митинги во имя решения чужих интересов не уместны. "Не надо примешивать политическую тематику в праздник, организованный клубами для жителей и гостей города", – заявил он.

Лапардин подчеркнул, что, несмотря на распространяемое в соцсетях мнение о том, что кто-то может использовать наше мероприятие на Марсовом поле для проявления своей политической позиции, этого не будет.

"Администрация Центрального района согласовала на Марсовом поле 12 июня 2017 года план нашего праздника, в который митинги не входят, – заявил он. – Завуалированное послание о необходимости собрать своих сторонников на празднике, проводимой нашей организацией, может привести к тому, что мероприятие может быть сорвано или использовано для провокаций".

Отметим, что ряд общественных деятелей призвали выйти 12 июня на несогласованный антикоррупционный митинг, присоединившись к утвержденному администрацией города фестивалю. По плану на площадке должен пройти "Страйкфест" и фестиваль военных реконструкторов, а также демонстрация военной техники, спортивные соревнования и мастер-классы.