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В России проведут акции памяти после взрыва в Петербурге

Фото: GLOBAL LOOK press/Evgeny Sinitsyn
В регионах России пройдут акции памяти после теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля. Траурные мероприятия состоятся в городах по всей стране.
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 От Калининграда до Камчатки

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В Ярославле в субботу, 8 апреля, готовится несколько мероприятий в память о жертвах взрыва в метро Петербурга. В 8.30 в Успенском соборе пройдут литургия, а затем панихида по погибшим. В 10.15 перед молодежью, ветеранами и прихожанами выступят Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон и герой России Алексей Чагин. В 10.30, после минуты молчания, представители молодежных организаций Ярославской области установят на плиты перед собором стаканчики с поминальными свечами в форме девиза акции: "Питер, мы с тобой!".

В центре Иваново в субботу, 8 апреля, с 10.00 по инициативе ветеранских организаций состоится гражданская акция "Вместе против террора!". В это же время митинг "Орловщина против терроризма" пройдет в областном центре на площади Ленина. Днем ранее у здания Многофункционального центра откроется стена памяти "Питер, мы с тобой". В Тамбовской области антитеррористические митинг пройдет 8 апреля во втором по величине городе Мичуринске. Ожидается, что в нем примут участие 8 тысяч человек.

В Мурманске организатором акции против терроризма выступила областная общественная организация "Участники боевых действий в Чечне". В акции примут участие порядка двух тысяч человек.

В Калининграде в субботу, 8 апреля, состоится митинг "Вместе против террора". Его участники соберутся на площади Победы в 10.00 (11.00 мск). Митинги, посвященные борьбе с терроризмом, пройдут и в столицах дальневосточных регионов. В субботу, 8 апреля, в 10.00 (01.00 мск) на главной площади Анадыря на Чукотке пройдет митинг скорби, к мероприятию присоединятся и все муниципальные образования региона. Похожая акция "Вместе против терроризма" пройдет в Петропавловске-Камчатском в субботу, 8 апреля, в 12.00 (3.00 мск) на площади имени Ленина. Ее инициатором выступило камчатское отделение Российского Союза молодежи. В ходе акции местные жители возложат цветы у стелы "Город воинской славы" и почтут память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

Хабаровчане в этот день в 13.00 (06.00 мск) соберутся на мероприятие на Комсомольской площади. В Магадане митинг солидарности с жителями Санкт-Петербурга и в память жертв террористического акта, который организует областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", тоже пройдет в субботу в центре города – на Театральной площади, начало в 12.00 (4.00 мск).

Акция памяти "Вместе против террора!" пройдет 8 апреля в Благовещенске в одном из городских скверов у памятника "Мир, Жизнь и Отечество защитившим". Она начнется в 14.00 (08.00 мск) под звуки сирены, затем пройдет возложение цветов, собравшиеся почтят память погибших, а в 19.30 (13.30 мск) запланирована акция "Свеча памяти".

Кавказ

Порядка 2 тысяч человек ожидается на митинге против терроризма во Владикавказе, который пройдет 8 апреля в 14.00 на Театральной площади. Организатором выступил комитет "Матери Беслана". В Ставрополе в суббот, 8 апреля, в 12.00 акция памяти жертв терроризма, как ожидается, соберет около четырех тысяч человек.

В это же время в Пятигорске, на площади Ленина начнется гражданская памятная акция, посвященная трагическим событиям в Санкт-Петербурге, а также всем жертвам террора. По предварительным данным, прийти на акцию намерены представители всех возрастных, социальных групп и всех национальностей. Заявки на участие в мероприятии подали студенты города, представители политических партий и общественных организаций.

В Нальчике по многочисленным просьбам общественности в субботу, 8 апреля, в 12.00 пройдет митинг "Питер, мы с вами".

На центральной площади Махачкалы с 11.00 до 13.00 8 апреля пройдет митинг памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступит Дагестанское региональное отделение всероссийского общественного движения Матери России.

Сибирь

В Красноярске организаторами митинга "Вместе против террора!" в память жертв теракта в Петербурге выступили региональное отделение организации "Боевое братство", местная организация ветеранов боевых действий "Побратим", общественная организация "Молодая Гвардия". Организаторы планируют собрать около трех тысяч человек.

В Хакасии митинг "Россия против террора", который состоится на Первомайской площади в Абакане в 11.00 (7.00 мск), инициировали представители Общественной палаты республики.

В региональном отделении общественной организации "Боевое братство" по Забайкальскому краю сообщили, что проведение митинга запланировано в Чите на площади Ленина в 13.00 (7.00 мск). Планируется, что в мероприятии примут участие другие ветеранские организации и все желающие.

Митинг "Общественность против террора!" в память о погибших во время терактов в Санкт-Петербурге также пройдет в субботу в Челябинске. Организатор акции – региональное общественное движение "За возрождение Урала". Митинг пройдет на улице Кирова у Главпочтамта.

Приволжье

В Саранске (Мордовия) акция "Вместе против террора", посвященная солидарности с жителями Санкт-Петербурга и памяти жертв террористических актов, также пройдет в субботу. Устроят ее на площади около Ледового дворца. Организатором выступило Мордовское республиканское патриотическое объединение "Поиск".

В Чебоксарах (Чувашия) общественная акция "Вместе против террора", организованная региональным отделением "Союз Активной Молодежи", пройдет в субботу на площади Республики.

Пикет, посвященный борьбе с терроризмом, 8 апреля проведут на площади перед консерваторией в Саратове. В акции примут участие областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевого братства" и другие ветеранские, патриотические, молодежные общественные организации области, а также рядовые жители региона, "для кого трагедия в санкт-петербургском метро отозвалась трагическим эхом в сердце", отмечают организаторы.

В Ульяновске с инициативой проведения субботней акции выступили многие общественные объединения области. Организатором мероприятия стала Федерация профсоюзов региона. В Самаре на площади имени Куйбышева 8 апреля по инициативе крупнейших общественных организаций региона – Федерации профсоюзов Самарской области; областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Союза женщин Самарской области, Самарского Союза молодежи и других – состоится общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!".

В Оренбурге в выставочном комплексе "Салют, Победа!" 8 апреля проведут патриотическую акцию "Вместе против терроризма!", в которой примут участие руководство области и города, общественные объединения, региональные отделения политических партий, студенчество и молодежь, представители промышленных предприятий и все неравнодушные горожане. С предложением о ее проведении выступили активисты областной молодежной общественной организации "Союз Оренбургских студентов". Планируется, что в рамках акции будут возложены цветы к Вечному огню и объявлена минута молчания. В Татарстане 8 апреля патриотическая акция пройдет и в Набережных Челнах в Парке Победы.

Южный федеральный округ

В субботу, 8 апреля, в 10.00 на набережной города Ялты в районе памятника Ленину состоится митинг "Вместе против террора". В Севастополе в это же время напротив Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг тоже состоится массовая акция. Организатором мероприятия выступает Окружное казачье общество "Севастопольский казачий округ". В Симферополе общественные организации соберутся на площади Ленина в 10.00, передает РИА Новости.

В Сочи акцию против терроризма проведут не в субботу, а в пятницу, 7 апреля, в 17.30. На площади у Южного мола морского порта ожидается участие около 5 тысяч человек. Организаторы – Краснодарская региональная общественная организация участников боевых действий в локальных конфликтах "Ветеран спецназа". В Волгограде в 10.00 на верхней террасе Центральной набережной начнется патриотическая акция "Нет терроризму!".

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Смертник привел в действие взрывное устройство на перегоне между станция "Сенная площадь" и "Технологический институт".

В результате происшествия погибли 13 человек, 60 получили ранения. Исполнителем теракта оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

8 апреля 2017, 14:16
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