В Петербурге закрыли вторую за два часа станцию метро

В Санкт-Петербурге на вход и выход закрыли станцию метро "Улица Дыбенко". На платформе обнаружили бесхозный подозрительный предмет, передает Life.ru.

Поезда следуют мимо станции без остановки, сообщили в пресс-службе подземки. Напомним, несколько ранее на вход и выход была закрыта "Елизаровская". По предварительным данным, причиной также послужило обнаружении бесхозного предмета.