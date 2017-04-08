В Петербурге закрыли станцию метро "Елизаровская"

Утром 8 апреля в Санкт-Петербурге была закрыта на вход и выход станция метро "Елизаровская". Предположительно, внутри был обнаружен подозрительный бесхозный предмет, передает "Фонтанка.ру".

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.