В Петербурге закрыли станцию метро "Елизаровская"

Утром 8 апреля в Санкт-Петербурге была закрыта на вход и выход станция метро "Елизаровская". Предположительно, внутри был обнаружен подозрительный бесхозный предмет, передает "Фонтанка.ру".
По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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