Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом

Жительнице города Ноябрьск удалось выжить после жестокого нападения бывшего мужа. Приревновав экс-супругу, 43-летний мужчина нанес ей 40 ударов ножом в область груди.

Инцидент произошел еще 29 октября 2016 года в городе Ноябрьск. Находясь в гостях у бывшей жены, мужчина разозлился, так долго и безуспешно пытался восстановить с ней отношения. В порыве ревности злоумышленник нанес 39-летней женщине 40 ножевых ранений.

Свидетельницей происшествия стада соседка пострадавшей и ее несовершеннолетний сын. Женщина попыталась остановить экс-мужа подруги, но он и ей пригрозил убийством. В итоге, соседка и ее сын выбежали из квартиры и успели вызвать полицию и карету скорой помощи, передает Следственный комитет Ямало-Ненецкого автономного округа.

Именно своевременно оказанная медицинская помощь и спасла раненой женщине жизнь. Суд признал 43-летнего мужчину виновным в преступлении. За покушение на убийство злоумышленника приговорили к семи годам тюремного заключения в колонии строго режима. Кроме того, мужчина предстоит выплатить бывшей жене денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей.

Отметим, что преступления на почве ревности – одни из самых жестоких. Ранее сообщалось о жестоком убийстве в лифте 47-летней москвички. Множественные ножевые ранения злоумышленник нанес в область груди. Предположительно, с женщиной расправился ее ревнивый 55-летний ухажер.