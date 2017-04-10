Тело избитого мужчины в тельняшке нашли у дороги

В полицию поступило сообщение о том, что на станции "Магнитная" во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружен труп. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили его в 20 метрах от дороги.

Сообщается, что мужчина был в тельняшке и светлой куртке, при себе имел связку ключей. По данным РИА ФАН, его избили. Для установления причин смерти тело отправили на экспертизу.