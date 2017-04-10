Пожар в Храме всех религий в Казани попал на видео

Ранним утром 10 апреля экстренные службы Казани получили сообщение о возгорании в Храме всех религий в Кировском районе города. По последним данным, на месте происшествия было обнаружено тело мужчины, передает РИА Новости.

Очевидцы сняли на видео пожар и работу сотрудников МЧС. Судя по записи, сильнее всего пострадала кровля храма.