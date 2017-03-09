Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки

В Туве четырехлетняя девочка прошла четыре километра по тайге в жуткий мороз, чтобы позвать на помощь слепому дедушке. Храбрая малышка получила переохлаждение.

Саглана с дедушкой и бабушкой жила у подножья гор. Пожилая женщина скончалась, и ее незрячий супруг, не имея другой возможности позвать н помощь, отправил внучку в соседний населенный пункт.

В трескучий мороз, идя несколько часов по сугробам тайги, Саглана получила переохлаждение. У малышки с собой была только коробка спичек, чтобы развести костер. Но девочка не стала тратить на это время, передает НТВ.

Девочка пока не до конца осознает, какой совершила подвиг, спася пенсионера от гибели. "Ее положили на обследование в районную больницу. Угрозы здоровью нет, но на всякий случай пролечили… В дальнейшем мы все равно мы будем ей помогать", – говорит глава администрации Тере-Хольского района Республики Тува Чечена Дудуп.

Органы соцслужбы поместили ребенка в приют, поскольку инвалид воспитывать девочку не может, а мать-студентка уехала учиться в райцентр. Она уже пообещала перевестись на заочное отделение и вернуть дочь. В приюте заявили, что не будут этому препятствовать.



За смелость в республиканском парламенте малышку решили наградить. В качестве подарка ее вместе с матерью отправят на отдых в санаторий.