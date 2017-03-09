Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Инцидент произошел в городе Кыштым. Накануне Международного женского дня в гости к семейной паре пришли друзья с двумя детьми. Обнаружив позже, что из тайника пропали 60 тысяч рублей, хозяева дома обратились в полицию.
Выяснилось, что дети нашли спрятанную пачку пятитысячных купюр, разрисовали их краской и выбросили с балкона, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД. Деньги найти так и не удалось, возраст шалунов не уточняется.
О похожем случае сообщалось в 2012 году. Жительница Екатеринбурга случайно отправила в мусорный контейнер десять миллионов рублей. Оказалось, что столь крупную заначку спрятал ее муж. Спохватившись, супруги бросились искать свои миллионы, но, судя по всему, кто-то опередил их.
Популярная певица дала откровенное интервью Татьяне Устиновой
Испытание "водой, огнем и медными трубами" тяжело с психологической точки зрения
В интервью "Первому каналу" актер впервые за долгие годы рассказал о болезни Марии
Молодой человек прокомментировал печальные новости