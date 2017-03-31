Голый житель Тольятти выжил после падения с балкона

В Тольятти голый мужчина сорвался с балкона четвертого этажа. От помощи стражей порядка он отказывался.

Голый мужчина вылез из балкона в 05:30. Прибывшие на место сотрудники полиции пытались затащить жителя Тольятти обратно в квартиру, но он сопротивлялся и в итоге сорвался, передает телеканал "360". По словам очевидцев, голый "летун" выжил. Мужчину госпитализировали. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину его поведения.