Голый житель Тольятти выжил после падения с балкона
Голый мужчина вылез из балкона в 05:30. Прибывшие на место сотрудники полиции пытались затащить жителя Тольятти обратно в квартиру, но он сопротивлялся и в итоге сорвался, передает телеканал "360". По словам очевидцев, голый "летун" выжил. Мужчину госпитализировали. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину его поведения.
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