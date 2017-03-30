В Воркуте полицейские хитростью выгнали песца из города

От дежурного ОМВД России по Воркуте сотрудники Росгвардии получили сообщение о диком звере, бросавшемся на прохожих. На вызов выехали старшина полиции Роман Гончарук и прапорщик полиции Владимир Щербин. Они не стали применять табельное оружие для нейтрализации песца, а решили заманить его в лес.

"Около полутора километров стражи порядка на автомобиле и пешком преследовали зверька, чтобы загнать его в тупик и увезти из города", – цитирует Flashnord пресс-службу управления Росгвардии по Республике Коми. В итоге песец спрятался под припаркованной машиной.

Один сотрудник Росгвардии остался следить за животным, а второй пошел в ближайшим магазин. Там он купил мяса, с помощью которого зверя выманили из убежища и усадили в мешок. Песца вывезли в тундру, привычную для него среду обитания, и отпустили.