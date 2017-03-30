В Приморье рабочие сбросили глыбу льда на голову школьнику

В травматологическое отделение одной из больниц города Кировска Мурманской области с ушибленной раной затылочной области головы был доставлен ребенок 2005 года рождения, передает Flashnord. По данным следствия, на школьника с крыши многоквартирного дома на проспекте Ленина упала глыба льда. Ее сбросили рабочие, занимавшиеся очисткой кровли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обстоятельства ЧП уточняются.