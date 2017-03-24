В Казани загорелся пороховой завод

На территории Казанского порохового завода произошел пожар. Очевидцы сообщают, что возгоранию предшествовал сильный хлопок – по всей видимости, произошел взрыв.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб города. Пожару был присвоен третий номер сложности из четырех, передает РИА Новости.
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