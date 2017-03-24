Белый медвежонок впервые увидел снег

Белый медвежонок из зоопарка "Орто дойду" в Якутии впервые увидел снег. Медведица Колымага вывела своего детеныша на прогулку, и посмотреть на радость юного животного собрались многие местные жители.

Видеозаписи с игривым медвежонком, играющим с матерью в снегу, появились в социальной сети YouTube. Министр охраны природы Сахамин Афанасьев поздравил сотрудников зоопарка с выходом новорожденного животного в свет и поблагодарил их за усердную работу. Также он объявил об открытии всероссийского конкурса "Подари имя якутскому медвежонку", сообщает YakutiaMedia. Отметим, что пока детеныш находится на стадии адаптации, однако уже в июне-июле его отправят в другой город.