Белый медвежонок впервые увидел снег
Видеозаписи с игривым медвежонком, играющим с матерью в снегу, появились в социальной сети YouTube. Министр охраны природы Сахамин Афанасьев поздравил сотрудников зоопарка с выходом новорожденного животного в свет и поблагодарил их за усердную работу. Также он объявил об открытии всероссийского конкурса "Подари имя якутскому медвежонку", сообщает YakutiaMedia. Отметим, что пока детеныш находится на стадии адаптации, однако уже в июне-июле его отправят в другой город.
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