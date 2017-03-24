В Волгограде пристав-взяточник расплакался при задержании

Правоохранители Волгоградской области поймали на взятке 28-летнего начальника отдела службы судебных приставов Киквидзенского района. Чиновник расплакался при задержании.

Инцидент был запечатлен на видео. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сначала отрицает факт взятки, а после и вовсе впадает в истерику. "Да не брал я ничего!" – сокрушается он.

Позже пристав сознался в содеянном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, передает Life.ru.