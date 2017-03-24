Якутский семиклассник напал на учителя во время урока

В якутской школе №31 во время урока ученик седьмого класса оскорбил преподавателя. Когда педагог хотел вывести мальчика из класса, тот его толкнул.

Инцидент начался с того, что хулиган стал оскорблять соседку по парте. Тогда учитель предложил девочке пересесть. При этом мальчик начал нецензурно ругаться в адрес педагога, после чего последний попросил его покинуть класс.

Это еще больше вывело из себя неуравновешенного подростка, и он толкнул учителя, сообщает ИА YakutiaMedia. Происходящее на мобильный телефон снял один из учеников. Вскоре видео появилось в Сети.

"По данному инциденту в тот же день в школе было проведено совещание, в котором приняли участие педагоги учреждения, мама ребенка, сотрудник ПДН, представитель управления образования. Была заслушана характеристика мальчика, мнение родительницы", – рассказала начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию управления образования Якутска Анна Иванова. По ее словам, были приняты меры по дисциплинарному взысканию и дана рекомендация пройти медико-социально-психологическую экспертизу.





Маме мальчика пришлось написать заявление о его переводе на очно-заочную форму обучения. Оказалось, что ребенок уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

