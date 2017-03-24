Боевики совершили дерзкую атаку на часть Росгвардии
Группа из восьми боевиков пыталась прорваться на территорию части Росгвардии, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чеченской Республики. По одним данным, все злоумышленники были ликвидированы, по другим – двое скрылись.
Бой начался в районе КПП около 02:00. Согласно предварительной информации, целью террористов-смертников являлось офицерское общежитие, пишет Life.ru.
В результате атаки Росгвардия понесла потери, число пострадавших уточняется. "На территории воинской части введен режим полной боевой готовности", – сообщил источник.
Кто стоит за нападением, пока не известно, отмечает "Кавказский узел". Обстоятельства происшествия выясняются, работают эксперты-криминалисты. По некоторым данным, для поимки злоумышленников в Наурском районе Чечни введен план "Перехват".
РЕН ТВ публикует фото убитых в Чечне боевиков, которые напали на полк Росгвардии. РЕН ТВ: https://t.co/PLZigjI1MU— Светлана Тихонова (@pochtas08010914) 24 марта 2017 г.
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