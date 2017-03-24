Барнаулец пожаловался в ЦИК на главу Бийского района

Предприниматель из Барнаула Антон Карташов обратился с жалобой к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой на действия главы Бийского района Алтайского края Евгения Якубы. Барнаулец обвиняет чиновника в грубом нарушении норм российского законодательства, в том числе той, что касается запрета на осуществление предпринимательской деятельности должностным лицом.

Как отмечает Карташов, Якуба был избран на пост главы Бийского района Алтайского края еще в 2010 году. Спустя четыре года после отмены прямых выборов глав муниципальных образований местным представительным органом Якуба был назначен на пост главы района. Барнаулец в своем обращении подчеркивает, что в соответствии с частью 1 статьи 12 пункта 8 Федерального закона №25-ФЗ "О муниципальной службе" муниципальный служащий обязан в установленном порядке предоставить сведения о себе и членах своей семьи. Карташов уверен, что глава Бийского района Евгений Якуба не предоставил указанные сведения, тем самым нарушив указанную норму.

Автор обращения отмечает, что в настоящее время жителям Алтайского края известно, что Якуба, будучи главой муниципального образования, на протяжении многих лет является учредителем ряда коммерческих структур, в том числе ООО "Фортуна" и ООО "ПП "Ветеран". Таким образом, уверен Карташов, налицо явное нарушение действующего законодательства, которое запрещает чиновнику заниматься бизнесом. Когда правоохранительные органы в 2015 году обратили внимание на коммерческую деятельность главы Бийского района, он сразу же вышел из числа учредителей. Однако, утверждает барнаульский предприниматель, Якуба остался фактическим руководителем этих структур, используя должностное положение в личных интересах.





Более того, согласно выписке базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов по Бийскому району, ООО "ПП "Ветеран" является действующей структурой, которая при этом уже несколько лет злостно не платит страховые взносы и ряд других обязательных платежей. Тем не менее, подчеркивает автор обращения, все исковые производства была закрыты на основании статьи 46 части 1 пункта 3 Федерального закона "Об исполнительном производстве" из-за невозможности точно установить местонахождение должника, его имущества либо получить какие-либо сведения о принадлежащих ему денежных средствах и иных ценностях. Карташов уверен, что это стало возможным благодаря связям главы Бийского района в местных правоохранительных органах, а также Федеральной службе судебных приставов. По словам автора обращения, из-за действий Якубы бюджет региона недополучает дополнительные средства.





При этом автор обращения отмечает, что руководитель Бийского района постоянно чинит препятствия предпринимателям вместо того, чтобы оказывать им поддержку в развитии малого бизнеса. Так, Карташов утверждает, что при Якубе свое существование прекратили ряд предприятий, в результате чего десятки работников этих предприятий остались без средств к существованию. Барнаулец считает, что глава Бийского района игнорирует вопросы развития района и создания рабочих мест, не занимается проблемами развития малого бизнеса на подконтрольной ему территории, а интересуется лишь своей личной коммерческой деятельностью.

Кроме того, Якубу обвиняют в значительном росте количества иностранной рабочей силы на территории подконтрольного ему района. По словам Карташова, вопросы въезда, оформления документов мигрантам и их прием на работу легко решаются при посредничестве главы Бийского района.







Автор обращения просит главу ЦИК Эллу Памфилову инициировать проверку на предмет того, скрывал ли Якуба факт своего участия в коммерческих структурах, подавал ли он в соответствующие органы предусмотренные федеральным законодательством сведения, действовал ли Якуба лично в некоторых фигурирующих в жалобе коммерческих структурах и получал ли глава Бийского района какой-либо доход от их деятельности.

Кроме председателя ЦИК, барнаулец обратился к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой проверить факты "незаконной коммерческой деятельности" Якубы и принять решение об его отставке. При этом ранее Карташов обращался с жалобой на чиновника к депутатам Госдумы и даже к президенту России Владимиру Путину. "Заняв столь высокую должность, он (Якуба. – Прим .ред.) не посвятил себя служению народа, служению закона, а стал использовать свою власть в своих личных, корыстных интересах", – отмечал Карташов в письме главе государства.

За комментарием по поводу обращения барнаульского предпринимателя к главе Центризбиркома Dni.Ru обратились к зампреду ЦИК Николаю Булавину. Тем не менее в первый раз он отказался общаться, объяснив это тем, что не знаком с обращением. Позже комментарий Булавина также не удалось получить, так как он сослался на занятость.

Заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь рассказал изданию, что изложенная Карташовым информация была направлена в региональную прокуратуру. "Это было сделано, наверное, дней семь-восемь назад, и я имел возможность ознакомиться с итоговыми материалами проверки по заявлениям Карташова, которые подготовила наша краевая прокуратура. Перечисленные предпринимателем факты не нашли своего подтверждения", – заявил чиновник. Отметим, что, по информации сразу нескольких источников, Якуба, вероятно, покинет чиновничий пост и перейдет на работу в одно из предприятий региона на должность топ-менеджера.