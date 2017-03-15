Под Москвой похитили мужчину

В Одинцовском районе Подмосковья трое злоумышленников похитили человека. Они затолкали мужчину в автомобиль BMW и увезли в неизвестном направлении.
По подозрению в похищении разыскиваются трое уроженцев Кавказа, передает РЕН ТВ. По факту происшествия проводится проверка.
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