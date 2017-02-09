Помор с кочергой напал на полицейского

Уголовным делом о применении насилия в отношении представителя власти закончилась для 55-летнего жителя города Котлас в Архангельской области семейная ссора, передает Flashnord. Участковый прибыл на место конфликта для разбирательства, а мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, продолжал вести себя агрессивно и даже пытался ударить полицейского по лицу. тот, впрочем, смог увернуться. После этого подозреваемый пытался ударить участкового кочергой и обогревателем, однако и в этих случаях промахнулся. Жена драчуна пояснила, что тот бывает агрессивен в состоянии алкогольного опьянения. В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.