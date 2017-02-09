Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле

В Калининском районе Саратовской области в метель и мороз смерть застигла в поле двух братьев. Один отправился на поиски другого, но мужчины так и не встретились.

Следователи Следственного отдела по городу Балашову проводят проверку по факту смерти 31-летнего жителя Калининского района и его 36-летнего брата.

Об исчезновении младшего брата стало известно 5 февраля. Выяснилось, что он гостил у матери, а днем отправился домой в соседнее село. Температура воздуха на улице в тот день была ниже -20 градусов, шел сильный снегопад и мела метель, передает ИА "Регион 64".

Мужчина перестал выходить на связь, и родственники сразу обратились в полицию. Пропавшего искали как стражи порядка, так и односельчане, но безрезультатно. Кроме того, в ходе поисков пропал и его старший брат.

Во второй половине дня 6 февраля в поле недалеко от одного из сел были найдены в разных частях поля на расстоянии одного километра друг от друга тела братьев. Согласно предварительным результатам судебно-медицинских исследований, мужчины скончались от переохлаждения.

Как писали Dni.ru, 9 февраля произошла трагедия с 11-лентим ребенком в Уфе. Мальчик, играя, копая тоннель в толще снега, погиб под его обвалом. Снежная масса обрушилась на ребенка, когда он находился в одном из тоннелей.

Мальчика нашли друзья, вышедшие гулять чуть позже. Прибывшие спасатели извлекли его из-под снега, врачи констатировали смерть на месте происшествия. По факту случившегося региональные следователи проводят проверку.