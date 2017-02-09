Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его

В Амурской области мужчина убил соседа, отсидев пять лет за покушение на него. На преступление амурчанина толкнула любовь к жене погибшего.

В 2011 году 34-летний мужчина едва не повесил односельчанина. Довести дело до конца помешала сестра пострадавшего – она успела перерезать веревку. За покушение житель Приамурья был осужден в январе 2012 года на шесть лет. В марте 2016-го его освободили условно-досрочно.

Вернувшись из колонии, амурчанин решил завершить начатое. В августе 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел домой к сопернику и избил его. Тот попытался убежать к железной дороге, однако убийца настиг его и задушил, оставив тело на рельсах, передает "Газета.ru".

Как пишет Life.ru, конфликт между односельчанами возник из-за женщины, в которую были влюблены оба. Однако она выбрала более спокойного и работящего, но и второму кандидату уделяла внимание. Соперник не смог с этим смириться.

"Женщина, которая стала причиной конфликта, проживала со своим гражданским мужем, однако и с осужденным у нее были отношения, как поясняют свидетели. В тот день они договорились, что вечером у них будет интимная связь", – сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Но, даже убив конкурента, амурчанин не смог остаться с возлюбленной. Суд отменил ему условно-досрочное освобождение по предыдущему делу, а по совокупности приговоров назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.