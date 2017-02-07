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Пациент замерз насмерть у закрытых дверей дома инвалидов
По данным следствия, около 21:20 5 февраля 2017 года пациент государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дом-интернат инвалидов и престарелых" вернулся в приют. Однако входные двери в здание были закрыты. В результате мужчина не сумел попасть внутрь помещения. Он сел на крыльцо, где спустя какое-то время и скончался.
По предварительным данным, смерть мужчины наступила от воздействия низкой температуры наружного воздуха, сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Сотрудники дома престарелых нашли тело несчастного лишь на следующее утро.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять подробности трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Сообщалось, что в Красногорском лесопарке днем 3 февраля было обнаружено тело молодой женщины, похожей на пропавшую в конце января 23-летнюю москвичку Наталью Меламед. Как писали Dni.Ru, следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, несчастная замерзла насмерть.
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