Пациент замерз насмерть у закрытых дверей дома инвалидов

В Якутске произошел трагический инцидент: 42-летний мужчина был найден мертвым на крыльце местного дома престарелых и инвалидов. Видеозапись, на которой зафиксирована гибель постояльца учреждения, попала в Сеть.

По данным следствия, около 21:20 5 февраля 2017 года пациент государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дом-интернат инвалидов и престарелых" вернулся в приют. Однако входные двери в здание были закрыты. В результате мужчина не сумел попасть внутрь помещения. Он сел на крыльцо, где спустя какое-то время и скончался.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от воздействия низкой температуры наружного воздуха, сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Сотрудники дома престарелых нашли тело несчастного лишь на следующее утро.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять подробности трагедии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Сообщалось, что в Красногорском лесопарке днем 3 февраля было обнаружено тело молодой женщины, похожей на пропавшую в конце января 23-летнюю москвичку Наталью Меламед. Как писали Dni.Ru, следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, несчастная замерзла насмерть.