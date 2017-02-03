ДЭК игнорирует прокуратуру и суд

Все новые жалобы на действия "Дальневосточной энергокомпании" поступают в прокуратуру. ДЭК обесточила два десятка объектов предприятия "Примтеплоэнерго". Несмотря на угрозу социальным объектам, энергетики продолжают выбивать долги подобными методами – без оглядки на тот факт, что суды признают отключения незаконными.

Число обращений в прокуратуру на действия энергетиков резко возросло с началом зимы. ПАО "ДЭК" не стесняется выходить за рамки полномочий в стремлении выбить долги. Вот и теплоснабжающее предприятие "Примтеплоэнерго" решило выступить против монополиста.

В юридической службе компании подчеркивают, что ограничение энергоснабжения неизбежно повлияет на социально значимые объекты, а также создаст угрозу оперативному реагированию на аварийные ситуации. Директора филиалов КГУП "Примтеплоэнерго" уже подали в районные прокуратуры обращения о неправомерности действий ПАО "ДЭК". И они не одиноки: такие же шаги предпринимают в АО "ГУ ЖКХ". Предприятие пытается защитить 116 своих объектов в Приморье и Хабаровском крае, которые остались без электричества.

Создается впечатление, что для "ДЭК" ни прокуратура, ни суды не указ. В подобных спорах суд обычно выносит решения в пользу потребителя. Однако энергетики продолжают прибегать к непопулярной мере, а также искать лазейки в законах, самостоятельно определяя, повлияет ли отключение того или иного объекта на обороноспособность страны.

Ситуации, подобные нынешней, возникают в Приморье далеко не в первый раз. Так, в сентябре прошлого года прокуратура Приамурья спасла 17 котельных, когда в разгар подготовки к отопительному сезону филиал ДЭК "Амурэнергосбыт" их отключил – причем нарушив тем самым прямой запрет суда.

В октябре прошлого года прокуратура через суд заставила ПАО "ДЭК" возобновить подачу электричества на восьми котельных Облученского района ЕАО. И это притом что руководство местного филиала – Энергосбыт ЕАО – уже привлекалось к ответственности за подобные действия годом ранее. И уж совсем недавний случай: в январе 2017-го Зейский районный суд признал незаконным отключение котельной, отапливающей жилые дома и социальные объекты поселка Октябрьский. Однако энергетиков все эти постановления не смущают. Компания заявляет, что восстановит энергоснабжение только после полного погашения долгов.