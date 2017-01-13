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Регионы

ФАС займется произволом дальневосточных энергетиков

Фото: минобороны.рф
Дальневосточные энергетики снова обесточили объекты Минобороны – на сей раз числом пятнадцать. В ПАО "ДЭК" обещают таким же образом "наказать" еще несколько десятков потребителей. Однако военные коммунальщики из "ГУ ЖКХ" заявляют, что не намерены поддаваться энергетическому шантажу.
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"Дальневосточная энергетическая компания" угрожает отключением еще 33 военным объектам в Приморском крае и сорока двум – в Хабаровском. Монополист регионального энергетического рынка считает отключение потребителей наиболее эффективным способом возврата долгов. При этом полностью игнорируется тот факт, что по законодательству ограничивать энергоснабжение военных объектов запрещено.

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Конфликт энергетиков с военными коммунальщиками длится не первый месяц. Причина – якобы огромные долги АО "ГУ ЖКХ". В то же время, коммунальщики заявляют, что названная сумма – менее десятой части задолженности, 90% которой уже выплачено. Как отмечают в компании,  за время действия договоров по ноябрь 2016 года ПАО "ДЭК" оказано услуг на сумму 779,8 миллиона рублей. Из которых АО "ГУ ЖКХ" погасило 696,9 миллиона рублей. Оставшуюся задолженность в размере 82,8 миллиона рублей управляющая организация намерена погасить, как только поступят средства от Минобороны.

Несмотря на то, что процент оплаты услуг энергетиков со стороны "ГУ ЖКХ" выше, чем в среднем по региону, ПАО "ДЭК" продолжает раздувать скандалы в СМИ. "Мы уже неоднократно обращали внимание на недобросовестное поведение "ДЭК" в плане раздувания шумихи вокруг рабочих моментов по погашению задолженности. На этот раз мы намерены пресечь подобные угрозы об отключении военных объектов, тем более в отопительный период, и уже направили обращения в прокуратуру и ФАС с просьбой разобраться в действиях ПАО", – заявил гендиректор коммунального предприятия Дмитрий Волокитин.

Фото: минобороны.рф

"Дальневосточная энергетическая компания" – единственный поставщик электроэнергии на территории трех обособленных подразделений "ГУ ЖКХ" – Уссурийского, Амурского и Хабаровского. Так что заключить договор с другой компанией не представляется возможным. В такой ситуации ограничение поставок энергии нарушает федеральный закон "О защите конкуренции", отмечают коммунальщики.

Кроме того, указ президента России  от 23 ноября 1995 года не предусматривает никаких оснований для отключения от энергоснабжения военных объектов. Однако руководство "ДЭК" не останавливает даже пример соседей. Антимонопольное ведомство Забайкальского края 20 декабря 2016 года вынесло решение в отношении АО "Читаэнергосбыт", которое в мае 2016 года ограничило поставку электроэнергии на объекты Минобороны России. Действия читинских энергетиков были признаны незаконными.

Автор: Игорь Силецкий13 января 2017, 17:18

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