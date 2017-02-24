Водитель скорой спас врачей от расстрела

Водителю скорой помощи удалось разоружить пьяного прохожего с ружьем. Стали известны подробности произошедшего.

Инцидент с нападением пьяного мужчины с ружьем на карету скорой помощи в поселке "Совхоз Сафоновский" под Москвой произошел еще 23 февраля. Подробности рассказал заместитель главного врача Раменской Центральной районной больницы по вопросам скорой медицинской помощи Андрей Зинин, которому удалось пообщаться с водителем, который и разоружил буйного прохожего.

Нападение произошло во время вызова. Врач поднялся к пациенту, а водитель тем временем остался внизу. Недалеко от скорой помощи между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт. После водитель увидел, как раздетый мужчина с ружьем в руках бежит к машине. Он выстрелил, однако по скорой не попал.

"Водитель вовремя сориентировался. По рации вызвал подмогу, сказав, что идет стрельба. Он вышел из машины и повалил мужчину в снег, потом отнял ружье". – цитирует телеканал "360" Андрея Зинина.Оказалось, что женщина, с которой у нетрезвого вооруженного мужчины возник конфликт, была его женой.

"Ситуация из рук вон, конечно. Люди гуляют с ружьями в алкогольном опьянении"



"По словам водителя, в этот момент он ни о чем не думал. Понял, что надо действовать", – заметил заместитель главврача. Он добавил, что героическим свой поступок мужчина не считает.

"На праздники мы всегда ждем чего-нибудь неординарного"

Прибывшая на место происшествия полиция задержала нападавшего. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и мотив нападения.